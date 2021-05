Gold-Longs wieder deutlich ausgeweitet, Kupfer-Longs gehen zurück - CoT-Report

New York 25.05.2021 - Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt reduziert. Vor allem beim Kupfer und Rohöl war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Gold stiegen deutlich.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 18. Mai, um 6,4 Prozent auf 1.359.023 Kontrakte reduziert. Dabei stand eine Rücknahme der Netto-Longs bei Kupfer und US-Rohöl im Vordergrund.





Die Netto-Longs auf Gold wurden derweil um 11,8 Prozent auf 106.896 Kontrakte ausgeweitet. Der Goldpreis stabilisierte sich zuletzt deutlich, bedingt durch die anziehende Inflation in den USA und der Euro-Zone. Gleichzeitig liegt der US-Dollar unter fortgesetztem Abwärtsdruck, was Rohstoffe insgesamt treibt. Der Dollar Index verliert aktuell 0,3 Prozent auf 89,598 USD. Das gelbe Metall wurde derweil auch unterstützt von der Korrektur bei Krypto-Währungen. Der Preis des Bitcoins und auch andere Kryptos wie Ethereum waren zuletzt stark abgesackt. In den kommenden Tagen könnte auch die Geopolitik wieder verstärkt in den Fokus geraten und den Edelmetallen ein noch stabileres Fundament bieten.Die Netto-Longs auf Silber wurden um 2,7 Prozent auf 46.529 Kontrakte reduziert, bei Platin war ein Rückgang der Netto-Longs um 11,6 Prozent auf 17.470 Kontrakte zu verzeichnen und bei Palladium war ein Rückgang der Netto-Longs um 2,2 Prozent auf 4.019 Kontrakte zu verzeichnen.Der Preis für Brent-Rohöl hat kürzlich die Marke von 70 USD überschritten, konnte dieses hohe Niveau aber nicht verteidigen. Grund dafür waren unter anderem die Berichte, laut denen es in den Gesprächen über das JCPOA Fortschritte zwischen dem Iran und den USA gegeben habe. In der Folge könnte es zu einer Ausweitung der iranischen Rohölexporte kommen. Mittlerweile scheint aber klar, dass die Hoffnungen dafür verfrüht waren, weshalb die Ölpreise sich zuletzt wieder stabilisierten. Die spekulativen Finanzinvestoren haben ihre Netto-Longs US-Rohöl um 3,4 Prozent auf 347.829 Kontrakte reduziert.Der Kupferpreis hat sich in London kürzlich von seinen bisherigen Hochs entfernt und notiert wieder unter der Marke von 10.000 USD. Gleichzeitig bleibt das Umfeld für das rote Metall intakt. Die wirtschaftliche Erholung in den USA und China ist deutlich, gleichzeitig wird ein Umbau des Individualverkehrs vorangetrieben. In dessen Folge wird Kupfer ein zunehmend bedeutender Rohstoff, da in E-Autos rund viermal mehr Kupfer verarbeitet wird. Laut Macquarie könnte der Kupfermarkt 2022 und 2023 ein leichtes Defizit aufweisen. In den darauffolgenden Jahren sei aber mit einem Defizit zu rechnen, bedingt durch den Wandel der Bedarfsmuster. Die Netto-Longpositionen auf Kupfer wurden zuletzt um 14,9 Prozent auf 51.936 Kontrakte reduziert.Bei den Agrarrohstoffen zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Die Netto-Longs auf Weizen um 7,7 Prozent auf 14.040 Kontrakte ausgeweitet, die Netto-Longs auf Mais gingen um acht Prozent auf 291.025 Kontrakte zurück und bei den Sojabohnen war ein Rückgang der Netto-Longs um 14,2 Prozent auf 152.584 Kontrakte zu verzeichnen.Quelle: shareribs.com / CFTC