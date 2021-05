NEW YORK (dpa-AFX) - Schwindende Inflationsbefürchtungen haben am Dienstag den US-Aktienmarkt weiter gestützt. Die anfänglichen Gewinne jedoch bröckelten bei allen wichtigen Indizes nahezu komplett ab. Mehrere US-Notenbanker hatten tags zuvor Argumente für eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik herunter gespielt, was immer noch nachwirkte.

Im frühen Handel hielt sich der weltweit bekannteste Index, der Dow Jones Industrial , zuletzt mit 0,02 Prozent im Plus auf 34 401,28 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich prozentual unverändert bei 4197,21 Zählern. Der Nasdaq 100 legte um 0,05 Prozent auf 13 647,83 Zähler zu.