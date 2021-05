Unsere letzte Kommentierung zu Weizen überschrieben wir an dieser Stelle am 20.04. mit „Erholung nimmt Fahrt auf“.

Seitdem gestaltete sich die Preisentwicklung hochgradig spannend. Nach einem Höhenflug und einer anschließenden Korrektur befindet sich Weizen in einer ambivalenten Lage: Das Ganze kann man auf die Frage zusammendampfen: Steht Weizen vor der Ausdehnung der Korrektur oder vor einem neuen Anlauf in Richtung 7+ US-Dollar?

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 20.04. hieß es unter anderem „[…]Weizen konnte eine veritable Erholung lancieren. Mit der Zone 6,3 / 6,4 US-Dollar konnte bereits eine wichtige Hürde übersprungen werden. Nun gilt es jedoch, nachzusetzen. Eine Fortsetzung der Bewegung über den Bereich 6,9 / 7,0 US-Dollar und damit über das bisherige 52-Wochen-Hoch würde einem Befreiungsschlag gleichkommen und Weizen möglicherweise den Weg in Richtung 7,5 US-Dollar ebnen. Auf der Unterseite ist die zentrale Unterstützung unverändert in den Bereich von 6,0 / 5,85 US-Dollar zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. […]“



Die damals thematisierte Erholung nahm in der Folgezeit kräftig Fahrt auf. Die skizzierten Bewegungsziele wurden erreicht bzw. überschritten. Weizen bildete in der ersten Mai-Hälfte im Bereich von 7,6+ US-Dollar ein Top aus und kippte im Anschluss in eine kräftige Korrektur. Hierbei kam es noch einmal zum Test der Zone 6,3 / 6,4 US-Dollar. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass die Zone dem Abgabedruck standhalten konnte; bislang zumindest, denn eine Ausdehnung der Korrekturbewegung ist noch nicht vom Tisch. Erst die Rückkehr über die 7,0 US-Dollar würde die Lage entspannen.

Unter fundamentalen Aspekten war u.a. der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates), der vom US-Agrarministerium (USDA) am 12.05. von Interesse, der aber in Bezug auf Weizen neutral ausfiel. Spannender waren da schon die Projektionen bzw. deren Anpassung, die das International Grains Council in Bezug auf die globalen Lagerendbestände für Weizen 2021 / 2022 vornahm. Ging man im April noch von globalen Lagerendbeständen für 2021 / 2022 in Höhe von 298 Mio. Tonnen aus, waren es im aktuellen Mai-Report des IGC „nur“ 288 Mio. Tonnen.

Kurzum. Weizen könnte eine wichtige Phase ins Haus stehen. Erholungen erlangen erst Relevanz, sollte es für Weizen zurück über die 6,9 / 7,0 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite ist Obacht geboten, sollte Weizen doch noch die wichtige Unterstützung 6,3 / 6,4 US-Dollar aufgeben müssen.