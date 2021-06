Lufthansa, Netflix & SAP – Aktien mit Aufholpotenzial?

Vor allem in seitwärts laufenden Märkten bieten wir euch spannende Produkte mit attraktiven Renditen. Wer es bei Lufthansa, Netflix und SAP spekulativ mag, dem stehen Disount-Calls oder auch Inliner Optiosscheine zur Verfügung. Wir suchen euch hier die passenden Produkte raus und erklären euch die Chancen und Risiken. Über den aktuellen Seitwärtsmarkt und eventuelle Nachzügleraktien berichtet Daniel im LS-X Marktgespräch .

Wir wollen ganz klar auch keine puren Zocker als Abonnenten, sondern Leser und Kunden mit Grips und Willen, so wenig Flop-Trades wie möglich und so schlaue Gewinn-Trades wie möglich umzusetzen. Hirn schlägt Gier. Insofern – wer Lust auf uns hat – alle Infos auf www.feingold-academy.com/boersendienst - wir sitzen just an den nächsten Trades und es sind wieder um die Ecke gedachte, spannende Papiere dabei: PS: Seit Oktober 2020! hatten wir keinen DAX-Verlusttrades. Bei 26 Trades insgesamt. Was hätte man nicht gebraucht? Absicherungen. So ehrlich muss man sein, doch auch das gehört bei uns dazu: Immer mit doppeltem Boden und Sicherheit fürs Depot.