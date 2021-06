Coca Cola, Dividenden und Ronaldo

Liebe Leser,

Aktienkurse steigen und fallen. Das klingt so banal, dass es manchmal auch banaler Erklärungen bedarf. Ein Pominenter, in diesem Fall Christiano Ronaldo, räumt Colaflaschen zur Seite und die Investoren werfen die Aktie aus ihren Depots. Schöne Geschichte, weil es ja so banal ist. Aber nur fast. Feingold Research hat nachgeschaut.

Das Mysterium des Dividendenabschlags mag in Deutschland kaum bekannt sein. Deshalb wollen wir es BILD-Journalisten mit einfachen oder vielleicht auch banalen Worten erklären: Firma schüttet keine Cola, sondern Dividende aus. Es gibt einen Tag, an dem die Aktie „ex“ notiert, also Dividendenabschlag eingerechnet. Kennt man von Münchner Rück oder Allianz oder Daimler, da fällt er recht hoch aus, prozentual.