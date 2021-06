In der Vorbereitung auf den DAX-Verfall sind die Marken von gestern leicht verschoben anzuwenden. Denn es gab auch am Tag nach der FED-Sitzung wenig Bewegung am Aktienmarkt.

Heute stehen der Verfallstag und die Allzeithochs zum Wochenausklang im DAX-Blick. Welche Marken sind genau gemeint? Nach der dynamischen Bewegung an der Wall Street zur Unterseite in Folge der FED-Kommentare am Mittwochabend hätte man im DAX auch von einer größeren Korrektur ausgehen können. Doch ähnlich wie an der Wall Street selbst, fanden sich sehr schnell wieder Käufe am Markt ein.

