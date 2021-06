Wir befinden uns am Anfang eines neuen Konjunkturzyklus.

Status Quo

Europäische Aktien notierten in den ver­gangenen Wochen suk­zes­sive fes­ter und die zu­ge­hörigen In­dizes ver­zeich­neten ein leicht höheres all-time-high nach dem Nächsten. In den USA liefen die Ak­tien­märkte seit April in mehr (Nasdaq) oder minder (S&P500) brei­ten Seit­wärts­be­we­gun­gen.

Jüngst durchstieß der Nasdaq als Vor­reiter seine Seit­wärts­range nach oben, und öffnet somit die Tür für weiter steigende Kurse. In China stießen die Aktienmärkte bereits vor­letzte Woche aus ihren Seit­wärts­be­we­gun­gen ebenfalls nach oben aus. Alle Regionen haben gemein, dass die Kurse bei mehr­jäh­ri­ger Be­trach­tung am oberen Ende der Skalen notieren.