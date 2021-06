FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Montag nochmals klare Verluste ab. Gemessen am X-Dax wird der Dax knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,9 Prozent tiefer bei 15 310 Punkten erwartet. Damit dürfte der Kursrutsch vom vergangenen Freitag, als der große Verfall an den Terminbörsen seine Spuren hinterließ, in der neuen Woche zunächst weiter gehen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit mehr als einem Prozent im Minus gesehen.

Derzeit treiben Sorgen vor einer doch früher als gedachten US-Zinserhöhung und die Gefahren der Corona-Variante Delta die Anleger um, nachdem der Dax vor einer Woche bei gut 15 800 Punkten noch einen Rekord aufgestellt hatte. "Wir sehen Gewinnmitnahmen in großem Stil", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er beobachtet eine deutlich erhöhte Nervosität an den Weltbörsen.