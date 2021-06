Ajay Kavan kommt als Senior Advisor für Europa zu KKR

Die führende weltweite Investmentgesellschaft KKR meldet heute die Berufung von Ajay Kavan zum Senior Advisor in Europa, die sofort wirksam wird. Ajay Kavan wird in London die gesamteuropäischen Investmentaktivitäten von KKR in der Technologie und bei digitalen Unternehmen unterstützen und die Portfoliounternehmen von KKR beraten. Er wird einen besonderen Fokus auf den Sektor des Internets für Verbraucher im eCommerce und direkt an Verbraucher gerichtete Angebote sowie auf Unternehmen setzen, die größere digitale Transformationsprogramme umsetzen.

In seiner letzten Funktion als CEO von Matches Fashion unterstützte Ajay Kavan das Unternehmen während der Pandemie, stärkte das Führungsteam und verbesserte das Kundenerlebnis, die Technologie und operative Leistung. Vor Matches bekleidete er neun Jahre lang leitende Positionen bei Amazon, darunter VP International Special Projects, VP Amazon Fresh International und VP UK Consumables. Er war für die Einführung von Amazon Fresh in Europa und Asien, die Entwicklung strategischer Partnerschaften mit Einzelhändlern (wie Morrisons in Großbritannien), die Entwicklung der internationalen stationären Ladengeschäfte sowie die Leitung von Amazons Abonnement-Geschäften in der EU verantwortlich und skalierte Geschäftsbereiche von Amazon in verschiedenen Kategorien. Ajay Kavan verfügt über mehr als 20 Jahre Online-Erfahrung und vor seinem Wechsel zu Amazon leitete er die Einführung der Online-Kanäle und Multi-Channel-Funktionen von drei verschiedenen Einzelhandelsunternehmen. Zuvor war er unter anderem als Marketing and Strategy bzw. Multi-Channel Director bei Home Retail Group plc und Kingfisher plc tätig. Ajay Kavan ist überdies Vice Chair bei der britischen Wohltätigkeitsorganisation In Kind Direct, die Konsumgüter an wohltätige Organisationen in der ganzen Welt verteilt.

Die Senior Advisors von KKR verfügen über Führungsqualitäten und tiefe Branchenkenntnis und betreiben Wissensaustausch. Sie helfen bei der Förderung von Wertschöpfung, indem sie den Investmentteams von KKR und auch den Führungskräften, Unternehmern und Managementteams der Portfoliounternehmen von KKR mit Beratung und Best Practices zur Seite stehen. Bereits vor Ajay Kavan waren die TMT Senior Advisors Diego Piacentini im Jahr 2019 und Adam Warby im Jahr 2020 berufen worden.