FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen für den Dax haben die Anleger sich am Mittwoch erst einmal zurückgehalten. Auch Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vorabend konnten dem deutschen Leitindex keinen Schub mehr verleihen. Am frühen Nachmittag verlor der Dax 0,26 Prozent auf 15 596 Punkte. Überraschend gute Konjunkturdaten aus Deutschland fielen als Treiber für die Kurse ebenfalls aus.

An der Wall Street hatten Anleger mit neuerlichen Aktienkäufen auf wiederholt beruhigende Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell reagiert. Der oberste Währungshüter des Landes hatte die zuletzt hohe Teuerung einmal mehr als vorübergehend bezeichnet. Zur Eröffnung an diesem Mittwoch wird der Leitindex Dow leicht im Plus erwartet.