Heute sind klar im Fokus der Märkte die Daten zur Inflation in den USA (PCE-Verbraucherpreise) - stützen sie das derzeit vorherrschende Narrativ, dass die Inflation nur "vorübergehend" sei?

Heute sind klar im Fokus der Märkte die Daten zur Inflation in den USA (PCE-Verbraucherpreise) - stützen sie das derzeit vorherrschende Narrativ, dass die Inflation nur "vorübergehend" sei? Gestern neue Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq, nachdem Joe Bidenn verkündete: "Wir haben den Deal" (bei dem Plan zur Infrastruktur). Nach wie vor ist jedoch nicht wirklich sicher, ob und wann dieser Deal wirklich Realität wird - aber wenn er kommt, dürfte er die Erwartungen einer eher nicht so schnell vorübergehenden Inflation stützen. Trotz der neuen Allzeithochs ist die Markt-Breite steigender Akien weiter sehr bescheiden - traditionell ist das eher ein Warnzeichen, oder ist in der "Alles-Blase" einfach alles anders?

Das Video "Inflation: "Wir haben den Deal"!" sehen Sie hier..