NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften mit freundlicher Tendenz in den Handel am Freitag starten. Positive Impulse gingen von US-Konjunkturdaten aus. Neuigkeiten gab es zu den Konsumausgaben und der Preisentwicklung.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit plus 0,42 Prozent auf 34 341 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 3,2 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor ein Rekordhoch bei 14 429 Punkten erklommen hatte, wird am Freitag zur Eröffnung 0,15 Prozent höher bei rund 14 387 Zählern erwartet.