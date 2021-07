Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Wien Schluss ATX verliert 1,4 Prozent Die Wiener Börse hat am Dienstag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Klar hinunter ging es im Späthandel, nachdem die US-Börsen eröffnet hatten und der Dow Jones immer tiefer in die Verlustzone rutschte. Der österreichische Leitindex ATX gab am …