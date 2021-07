München (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, lehnt Nachteile für Ungeimpfte ab. Im "Tagesspiegel" sprach er sich gegen einen Vorschlag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aus, nach dem vollständig Geimpfte bald wieder in Diskotheken gehen dürfen sollen, negativ Getestete aber nicht.





"Auch ein negativ Getesteter muss reindürfen", so Aiwanger. Das wäre sonst "nicht fair und auch medizinisch nicht unbedingt notwendig". Außerdem kritisierte der Freie-Wähler-Chef den verschärften Impfdruck von Bundesregierung und Bundesländern: "Wir dürfen nicht allen die Pistole auf die Brust setzen, die sich nicht impfen lassen wollen." Aiwanger ist stellvertretender Ministerpräsident in Bayern - er hat sich selbst bisher nicht impfen lassen. Die Gründe dafür will er auch weiterhin nicht nennen, er sagte lediglich: "Ich bin noch nicht überzeugt, dass die Impfung für mich persönlich sinnvoll ist." Man dürfe das Corona-Management nicht nur durch die Brille der Virologen sehen. "Deren Idealbild wäre es, wenn jeder allein im Keller säße. Der Kinderpsychologe weiß aber, dass das einen Knacks in der Kinderseele hervorrufen kann", sagte Aiwanger dem "Tagesspiegel". Man solle neben der Medizin die sozialen, psychologischen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Politik nicht außer Acht lassen.