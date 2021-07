Die makrofinanziellen Aussichten sind in immer noch aufwärts gerichtet.

07.07.2021 - Wie schon in den Vormonaten haben die Aktienmarktindizes neue Rekorde aufgestellt: Sowohl der S&P 500 als auch der MSCI Europe legten seit Jahresbeginn um fast 15 % zu.

Wie wir bereits vor einem Monat erwähnt haben, steigert die Stärke der wirtschaftlichen Erholung, die unter anderem durch den Konsum der privaten Haushalte angetrieben wird und nicht mehr durch die Aufhebung von Restriktionen eingeschränkt wird, den Appetit der Anleger auf die Aktienmärkte. Die makrofinanziellen Aussichten sind in der Tat immer noch aufwärts gerichtet; zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind sie günstig für Luxusgüter, Finanzwerte und neuerdings auch für Rohstoffe (der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent ist beispielsweise seit Jahresbeginn um 44,4 % gestiegen, während Gold, das Barometer der Angst, um 6,8 % gefallen ist), aber sie bleiben zögerlich in den Segmenten Reisen und Fluggesellschaften, die empfindlicher auf das Risiko einer neuen Virensequenz reagieren. Dieses Klima wird durch die beruhigende, ja sogar vorsichtige Haltung der EZB und der FED, der wichtigsten Währungsbehörden, gestützt, die nicht riskieren wollen, dass die Erholungsdynamik gebrochen wird, und daher bereit sind, eine vorübergehende Überhitzung ihrer Volkswirtschaften hinzunehmen. Der anhaltende Anstieg der Impfkampagnen, insbesondere in den am weitesten entwickelten Ländern, legitimiert wiederum den vorherrschenden Optimismus.