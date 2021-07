Biospectal beschafft €3,7 Mio. Seed-Finanzierung, Digital Health Investor SeedLink fungiert als Lead Investor

Das Unternehmen für Patientenfernüberwachung und Biosensorik wird die aufgenommenen Mittel nutzen, um sein OptiBP-Produkt zur Blutdruckmessung und -überwachung sowie die Geschäftstätigkeit weltweit zu skalieren; Der renommierte interventionelle Kardiologe und Erfinder Dr. Fred St. Goar, und Tim Jürgens von SeedLink wurden in den Verwaltungsrat von Biospectal berufen

LAUSANNE, Schweiz und SAN FRANCISCO, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Biospectal SA, das Software-Unternehmen für Patientenfernüberwachung und Biosensorik, gab heute den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von €3,7 Mio Euros (CHF 4 Mio / USD 4,3 Mio) bekannt. Neben dem digital health Investor Seedlink investierten LabCorp, Athensmed, das in der Schweiz ansässige Priviledge Ventures und andere europäische und US-amerikanische Investoren. Biospectal wird die neuen Mittel nutzen, um seine Smartphone-Blutdrucküberwachungsanwendung OptiBP und seine Datenplattformtechnologie weltweit zu skalieren. Biospectal OptiBP für Android startete im Januar 2021 mit einer öffentlichen Beta Version. Biospectal OptiBP für iOS befindet sich derzeit in der Alpha-Phase und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 als öffentliches Beta gestartet werden. Sehen Sie hier ein kurzes Video zur Funktionsweise von Biospectal OptiBP an.