Der Aufwärtstrend der letzten Monate ist dahin, zwischen Mitte Mai 2020 und Anfang März dieses Jahres herrschte ein klarer Aufwärtstrend und trieb die Notierungen von 1,0505 auf 1,1151 CHF beim Währungspaar EUR/CHF voran. Nur wenig später hatte sich eine entgegengesetzte Wertentwicklung eingestellt und führte in einem ersten Schritt zurück auf den EMA 50 sowie die markante Unterstützungszone um 1,0915 CHF abwärts. Eine nachhaltige Stabilisierung verpasste das Währungspaar an dieser Stelle, es kam zu einem Aufwärtstrendbuch und weiteren Abschläge in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 1,0751 CHF und somit dem Ziel aus der letzten technischen Besprechung vom 23. Juli 2021: „EUR/CHF: Kein Support hilft wirklich“. Hier könnte sich jetzt kurzzeitig eine Aufwärtsbewegung einstellen, Short-Positionen sind nun enger abzusichern oder aber die Gewinne zu realisieren.

Rebound jetzt möglich

Die abgelaufene Woche endete exakt im Unterstützungsbereich um 1,0742 CHF und somit einer äußerst markanten Unterstützungszone aus Ende 2020. An dieser Stelle ist ein kurzzeitiger Pullback zur Oberseite denkbar, potenzielle Ziele lassen sich bei 1,0786 CHF, darüber um 1,0804 CHF für das Währungspaar ableiten. Der weitere Werdegang müsste noch einmal an entsprechender Stelle ausgewertet werden, denkbar wäre allerdings auch eine Fortsetzung der Abschlagsserie. Definitiv sollte man sich auf volatile Kursbewegungen im aktuellen Unterstützungsbereich einstellen. Mögliche Ziele auf der Unterseite lassen sich dabei um 1,0775 CHF sowie darunter um 1,0700 CHF unter technischen Aspekten ableiten.