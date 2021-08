FRANKFURT (dpa-AFX) - Erneut schwerfällig hat sich der Dax am Mittwoch bislang präsentiert. Anleger erhoffen sich von den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten neue Impulse. Etwas unter der bisherigen Bestmarke von 15 810 Punkten notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag mit plus 0,08 Prozent auf 15 783,25 Punkten. Vor den US-Daten gingen Marktteilnehmer keine unnötigen Risiken ein, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab zur Wochenmitte um 0,39 Prozent auf 35 709,67 Punkte nach. Er hatte am Vortag einen Rekord erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Mittwoch bislang um 0,2 Prozent vor.