BONN - Die Deutsche Telekom bleibt auf Erfolgskurs. Das Geschäft der amerikanischen Mobilfunktochter T-Mobile US boomt. Doch auch in Europa kann der Telekommunikationsriese aus eigener Kraft wachsen, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal hervorgeht. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hob der Bonner Konzern seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an.

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat nach einem guten Jahresauftakt sein Wachstum im zweiten Quartal noch einmal beschleunigt. Der für seine Industrieklebstoffe und Konsummarken wie Persil bekannte Konzern erhöhte daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Beim Ergebnis zeigte sich das Management um Carsten Knobel jedoch vorsichtiger: So wurde die Gewinnprognose wegen der Auswirkungen hoher Rohstoffpreise sowie angespannter Lieferketten bestätigt, bei der Umsatzrendite gehen die Düsseldorfer sogar von etwas weniger aus als zuvor. Bei den Anlegern an der Börse kam das nicht gut an.

ROUNDUP 2: Delivery Hero verschreckt Investoren mit gesenktem Margenziel

BERLIN - Nach einem starken zweiten Quartal hat der Online-Lieferdienst Delivery Hero seine Umsatzprognose für 2021 angehoben. Da Konzernchef Niklas Östberg aber weiter voll auf Wachstum setzt, senkte das Unternehmen den Ausblick für die Marge. Im laufenden Jahr werde nun ein bereinigtes operatives Ergebnis in Relation zum Bruttowarenwert von etwa minus 2 Prozent statt bislang minus 1,5 bis minus 2 Prozent erwartet, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Berlin mit. An der Börse reagierten die Investoren verschnupft. Die Aktie büßte am Mittag fast fünf Prozent ein.

ROUNDUP: Bechtle verdient unterm Strich deutlich mehr - Aktie gibt nach

NECKARSULM - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal dank einer guten Nachfrage deutlich mehr Gewinn unterm Strich gemacht. Das Nettoergebnis legte um gut 40 Prozent auf 57,4 Millionen Euro zu, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Neckarsulm mitteilte. Der Umsatz wuchs um 9,3 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro.

GESAMT-ROUNDUP: Jost Werke auf Kurs zu Jahreszielen - SAF-Holland optimistischer

BESSENBACH/NEU-ISENBURG - Der weltweit brummende Güterverkehr und das starke landwirtschaftliche Umfeld treiben den Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke weiter an. Den Jahresausblick bestätigte das Management um Konzernchef Joachim Dürr dennoch erst einmal nur - anders als der Branchenkollege SAF-Holland aus Bessenbach bei Aschaffenburg.