Vor dem Hintergrund der Pandemie und der Diskussion um das Wiederaufleben der Inflation werden andere wichtige Themen derzeit von den Medien und den Investoren verdrängt.

Die Rede ist von einer Reihe neuer Anwendungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die unser Leben in den nächsten Jahren stark prägen werden und die fast gleichzeitig auf den Markt stoßen. Wir denken dabei nicht an das autonome Fahren, den Beginn des Weltraumtourismus oder den stärkeren Einsatz von Elektromobilen, sondern an subtilere Themen wie den digitalen Zwilling, das IoT, die virtuelle Realität und die „augmented Reality“.

Gerade die letzten beiden Themen werden stärker zu einer Verschmelzung von realem und virtuellem Leben führen. Über all dem stehen jedoch die technologischen Herausforderungen, die nur durch eine neue Generation von Chips und die Ausbreitung des 5G bewältigt werden können.