Gold-Longs gehen zurück, Rohöl-Longs stabil - CoT-Report

Washington 13.09.2021 - Die Finanzinvestoren in den USA haben ihre Netto-Longs auf US-Rohstoffe zuletzt deutlich reduziert. Dabei war unter anderem bei Gold und Mais ein starker Rückgang zu verzeichnen. Die Netto-Longs auf Rohöl und Kupfer blieben stabil.



Wie die Commodity Futures Trading Commission am Freitag mitteilte, haben die spekulativen Finanzinvestoren ihre Netto-Longs auf zwölf in den USA gehandelte Rohstoffe, in der Woche bis zum 7. September, um 7,6 Prozent auf 1.056.363 Kontrakte reduziert. Dabei blieben die Netto-Longs auf Rohöl und Kupfer stabil. Bei Silber war ein deutliches Plus zu verzeichnen.