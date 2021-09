Die Aktienmärkte in den USA gestern mit dem größten Rückschlag seit Mai diesen Jahres - und das unter immensem Handelsvolumen nach dem großen Verfall am letzten Freitag. Nun sehen wir erwartungsgemäß eine Erholung, nachd

Die Aktienmärkte in den USA gestern mit dem größten Rückschlag seit Mai diesen Jahres - und das unter immensem Handelsvolumen nach dem großen Verfall am letzten Freitag. Nun sehen wir erwartungsgemäß eine Erholung, nachdem die Aktienmärkte kuzfristig überverkauft waren. Ist das nur eine kurze Erholung - oder war das einmal mehr die Gelegenheit für "buy the dip"? Heute ist erneut Feiertag in (Festlands-)China, daher is nicht zu erwarten, dass Chinas Regierung oder die Notenbank heute Aussagen treffen wird. Nun gibt es ein entscheidendes Signal für die Aktienmärkte: was passiert am US-Anleihemarkt? Sollten die Aktienmärkte weiter fallen und die US-Renditen dennoch steigen, wäre das ein klares Signal, dass da etwas Größeres kommt..

Hinweis aus Video auf Artikel: "DAX daily: Bärischer Rebound nach dem Absturz?"

Das Video "Das entscheidende Signal!" sehen Sie hier..