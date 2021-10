Die Aktienmärkte gestern mit einem heftigen Einbruch: der Nasdaq mit dem schwächsten Handelstag seit März, der S&P 500 mit dem schlechtesten Tag seit Mai. Warum der Abverkauf? Es sind die Sorgen vor einem stagflationären

Die Aktienmärkte gestern mit einem heftigen Einbruch: der Nasdaq mit dem schwächsten Handelstag seit März, der S&P 500 mit dem schlechtesten Tag seit Mai. Warum der Abverkauf? Es sind die Sorgen vor einem stagflationären Teufelskreis: hohe Inflation, schlechte Margen der Firmen, die daher die Preise anheben müssen, damit aber wiederum die Inflation verstärken - und so die Notenbanken zum Eingreifen zwingen durch Liquiditäts-Verknappung. Heute aber nahen die Retter in Gestalt der Notenbanken: Christine Lagarde und Jerome Powell treten bei einer (virtuellen) EZB-Veranstaltung auf. Bringen Sie Beruhigung in die Märkte? Die Aktienmärkte dürften heute aber positiv in dne Tag starten, sind kurzfristig überverkauft. Doch das Aufwärts-Potential scheint begrenzt..

Hinweis aus Video: "Aktienmärkte mit Korrekturgefahr – nur noch 4 von 15 Faktoren positiv"

Das Video "Aktienmärkte nach Einbruch: Die Retter nahen!" sehen Sie hier..