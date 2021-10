Seit Anfang Juli dominiert bei der Aktie der Deutschen Bank eine Handelsspanne

Seit Anfang Juli dominiert bei der Aktie der Deutschen Bank eine Handelsspanne in den Grenzen 10,0 Euro / 9,7 Euro und 11,0 Euro / 11,3 Euro.

In den letzten Wochen standen beide Begrenzungen ein ums andere Mal zur Disposition und gerieten hierbei ins Wanken.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 04.08. hieß es unter anderem „[…]Die Aktie lief zunächst in Richtung 11 Euro, konnte sich aber nicht darüber festsetzen und kam seitdem etwas zurück. Der mehrmonatigen Erholung ist der Schwung abhanden gekommen. Der Bruch des Aufwärtstrends manifestierte sich zuletzt. Bemühungen, in diesen zurückzukehren, blieben erfolglos. Und so bleibt die wichtige Unterstützungszone 10,0 / 9,7 Euro inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie weiterhin im Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Um eine erste Entlastung herbeizuführen, muss es für die Deutsche Bank nachhaltig über die 11 Euro gehen...“



In den letzten Handelswochen haben sich die genannten Begrenzungen weiter manifestiert. Aufgrund der hohen Relevanz könnte ein Ausbruch aus der Handelsspanne starke Signale liefern; wenngleich aktuell die Richtung noch völlig offen ist.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht würde ein Ausbruch über die Zone 11,0 Euro / 11,3 Euro ein starkes Kaufsignal liefern. In diesem Fall könnte sich die Tür in Richtung des markanten Hochs aus dem Juni dieses Jahres, das die Aktie damals bei 12,5+ Euro markiert hatte, öffnen. Sollte es hingegen unter die Zone 10,0 Euro / 9,7 Euro gehen, wäre Obacht geboten. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 9,0 Euro nicht mehr sonderlich viel im Wege.