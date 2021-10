Fazit

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 85,50 Euro könnte der Porsche-Aktie weiteren Auftrieb sogar bis an die Jahreshochs von 102,00 Euro verleihen. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KF16VF ergibt sich somit eine mittelfristige Renditechance von 155 Prozent. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende der Handelsidee bei 2,26 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 81,25 Euro vorerst aber nicht überschreiten. Daraus würde sich entsprechend ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,18 Euro ergeben. Volatil dürfte es jedoch weiterhin zugehen, Nervenstärke seitens der Anleger ist klar gefragt.