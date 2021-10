Telekom Austria Q3 Earnings Better Than Expected; Raises Revenue Growth Outlook to 3-4% Autor: PLX AI | 19.10.2021, 19:12 | | 0 | 0 19.10.2021, 19:12 | (PLX AI) – Telekom Austria Strong Q3 2021: Growing Service Revenues in all Markets, Outlook raisedTelekom Austria Group revenues in the third quarter grew by 5.5%Q3 net income EUR 181 million vs. estimate EUR 155 millionOutlook FY revenue growth … (PLX AI) – Telekom Austria Strong Q3 2021: Growing Service Revenues in all Markets, Outlook raisedTelekom Austria Group revenues in the third quarter grew by 5.5%Q3 net income EUR 181 million vs. estimate EUR 155 millionOutlook FY revenue growth … (PLX AI) – Telekom Austria Strong Q3 2021: Growing Service Revenues in all Markets, Outlook raised

Telekom Austria Group revenues in the third quarter grew by 5.5%

Q3 net income EUR 181 million vs. estimate EUR 155 million

Outlook FY revenue growth 3-4%

Q3 revenue EUR 1,205 million vs. estimate EUR 1,180 million

Q3 adjusted EBITDA EUR 501 million vs. estimate EUR 480 million

Q3 EBIT EUR 244 million vs. estimate EUR 228 million



