Manche sagen, die Börse sei zu einem Casino verkommen. Aber das ist nicht richtig: Börse ist aufgrund der Manipulation der Notenbanken schlimmer als ein Casino - dort nämlich überlebt die Bank nur, wenn mehr Spieler verl

Manche sagen, die Börse sei zu einem Casino verkommen. Aber das ist nicht richtig: Börse ist aufgrund der Manipulation der Notenbanken schlimmer als ein Casino - dort nämlich überlebt die Bank nur, wenn mehr Spieler verlieren als gewinnen. An der Börse ist es inzwischen ein Spiel mit gezinkten Karten, bei der fast alle gewinnen - weil hohe Aktienkurse die Konsumlaune vor allem der Amerikaner am Laufen halten und die US-Wirtschaft auf diesen permanenten Konsum angewiesen ist. Das ist der Grund, warum die Fed (aber auch die EZB) nicht einmal im Traum daran denkt, trotz extrem hoher Inflation die Zinsen anzuheben - denn dann wäre auch die Konsum-Party vorbei. Aber wenn die Inflation nicht bald herunter kommt, ist auch für die Notenbanken "game over"..

Hinweis aus Video: "Gaspreis am Scheideweg: Hält Putin Wort? Jetzt ist es soweit"

Das Video "Börse ist kein Casino - sondern schlimmer!" sehen Sie hier..