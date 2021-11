Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen zeigten am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones sank um 0,44 % auf 35.921 Punkte. Der US-Leitindex wurde von den aktuellen Quartalszahlen von Disney belastet. Der Unterhaltungskonzern hatte vor allem im wichtigen Streaming-Geschäft deutlich schlechter abgeschlossen als vom Markt erwartet. Mit einem Minus von 7 % war Disney Schlusslicht im Dow. Der S&P 500 (+ 0,06 % auf 4.649 Punkte) hielt sich dagegen stabil, während der Nasdaq 100 sogar um 0,29 % auf 16.032 Punkte zulegte. Elon Musk ließ unterdessen seinen Worten Taten folgen und verkaufte zwischen Montag und Mittwoch Tesla-Aktien im Volumen von 5 Mrd. $. Der Tesla-Chef hatte dafür zuvor per Twitter die Zustimmung seiner Follower eingeholt. In Deutschland legte heute die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen vor. Außerdem veröffentlicht die EU-Statistikbehörde Eurostat am Vormittag die Daten zur europäischen Industrieproduktion im September. Der Dax eröffnete heute 0,1 % fester bei 16.100 Punkte und zeigte sich im weiteren Handelsverlauf recht stabil. Gute Nachrichten gab es von der Deutschen Telekom.