Fashionette Still Sees Revenue Growth 40-51% This Year (PLX AI) – Fashionette Q3 revenue EUR 31.8 million, up 41.6% year-on-year.Outlook FY adjusted EBITDA EUR 3.3-4.3 million (unchanged)Outlook FY revenue EUR 133-143 million (unchanged), or up 40-51%CEO says strong re-acceleration of fashionette's …