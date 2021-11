Ask 10,82

Punktlandung auf dem Schlusskurs

Die Dynamik lässt im DAX merklich nach. Nach dem starken Wochenstart und dem weiteren Sprung am Dienstag konnte der DAX heute am Morgen erst einmal das Terrain verteidigen und ohne Veränderung starten.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf dies ersten Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Denn der Dax setzte sich bereits am Dienstag etwas deutlicher auf der Oberseite ab. Es war ein reiner Trendtag, wie wir hier noch einmal erörterten und im Tageschart entsprechend würdigten.

Spannend zu erwähnen war dabei der Anstieg von Delivery Hero. Seit einigen Tagen gehört die DAX-Aktie nun schon zu den Gewinnern und kann damit in Richtung der Kursziele laufen, die fast schon "vollmundig" kommuniziert seitens der Analysten ausgegeben wurden. Ein Beispiel von Goldman Sachs griffen wir heraus und beurteilten diese Ziele vor dem Hintergrund des Chartbildes.

Für Facebook könnte es in naher Zukunft einige Probleme geben, wenn die Klage eines Pensionsfonds aus Ohio weitere Wellen schlägt. Nach den Offenbarungen der Whistleblowerin und ehemaligen Angestellten Frances Haugen stand die Aktie bereits unter Druck. Nun melden sich "Geschädigte", die bei dem Kursrutsch einiges an Anlagegeldern einbüssen mussten. Wie kann dies ausgehen?

Direkt zum XETRA-Start gab es weitere Rekorde zu vermelden, aber unter nachlassender Dynamik. Dies besprachen wir mit unserem Händler Björn gegen Mittag in diesem Interview:

Mit 16.282 Punkte stand der Leitindex am Vormittag dann so hoch wie noch nie. Zahlen von Siemens Healthineers und angehobene Prognosen begeisterten heute im Index. Wie schauten diese konkret aus? Darüber sprachen wir mit unserem Händler Björn ebenso wie über die Coronagewinner HelloFresh und Delivery Hero noch einmal.

Weitere Quartalszahlen kamen am Markt gut an, wie von Auto1. Immerhin sind Gebrauchtwagen heute teilweise teurer als Neuwagen, einfach weil das Angebot knapp ist. Die Aktien könnten nun einen Boden gefunden haben.

Dritter Wert der Berichterstattung war Qiagen, die gestern der Tagesgewinner waren und heute auf ein neues 21-Jahres-Hoch gestiegen sind. Das Unternehmen dürfte Anlegern aus Zeiten des Neuen Marktes noch bekannt sein. Dieses Kapitel ist jedoch schon lange beendet. Wie sind hier die Aussichten für eine Übernahme?

Über die Mittagszeit hinweg passiert nichts. Der Index lief über Stunden hinweg seitwärts und schaffte dann noch einmal mit 16.283 Punkten am Nachmittag ein neues Allzeithoch, was aber keinen weiteren Impuls auslösten.

Ein zweigeteiltes Bild bot sich in den USA. Während der Dow Jones erneut Tendenzen zur Konsolidierung zeigte, stieg der Nasdaq weiter an. Anleger warten hier mit Vorfreude auf die Quartalszahlen von Cisco Systems und Nvidia, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden sollen. Belastend war für den Dow Jones, dass am Immobilienmarkt im Oktober die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten überraschend stark fielen.

Aus Sicht der Volatilität war dieser Handelstag ein herber Rückschritt. Sie betrug am Ende zwischen dem Tief und dem Hoch gerade einmal 43 Punkte. Der Schlusskurs unterschied sich vom Dienstag nur durch 4 Punkte.

Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 16.248,32 Tageshoch 16.283,52 Tagestief 16.240,51 Vortageskurs 16.247,86 Schlusskurs 16.251,13

Damit sahen wir nach dem klassischen Tagestrend gestern am heutigen Tag, wie ein Seitwärtsmarkt ausschaut:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Über die Prognoseanhebung im Gesamtjahr für Siemens Healthineers hatten wir im Interview mit unserem Händler ausführlich gesprochen. Auch die HelloFresh und Delivery Hero wurden erwähnt, die nun wieder als "Coronagewinner" am Markt gesucht waren, während die Inzidenzzahlen ansteigen.

Bei Siemens Healthineers kam hinzu, dass der Zukauf des US-Krebsspezialist Varian den Umsatz um neun bis zwölf Prozent pro Jahr steigern soll und letztlich bis zum Jahr 2025 eine Marge von über 20 Prozent zum Konzern beitragen kann. Damit hätte sich die milliardenschwere Übernahme aus dem April gerechnet.

Bei den Verlierern gab es einen klaren Ausreißer, die Aktie von Continental. Hier wirkte eine Personalie nach, die ihren Ursprung in der Abgasaffäre zur Motorensteuerung an Volkswagen hatte. Als Zulieferer geriet das Unternehmen direkt ins Visier der Staatsanwaltschaft. Als erste Maßnahme wurde nach einer außerordentlichen Sitzung der Finanzvorstand entlassen.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart baut das hohe Niveau aus

Nach dem gestrigen Schub auf der Oberseite kehrte heute im DAX ein wenig Ruhe ein. Zwar gab es erneut neue Rekordhochs, doch das Niveau scheint erst einmal gesättigt zu sein, denn die Dynamik ließ deutlich nach.

In den letzten Wochen muss eine rote Kerze erst einmal gefunden werden. Jede Schwäche wurde in dieser Zeit gekauft, was natürlich kein Dauerzustand sein dürfte. Genau darüber machen sich Anleger nun Gedanken beim Blick auf diesen Tageschart:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit Ingmar Königshofen auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

