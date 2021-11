Solange die OPEC ihre Produktion nicht deutlich und dauerhaft an die erhöhte Nachfrage anpassen kann und einzelne Mitgliedsländer über Produktionsprobleme klagen, dürfte sich an den hohen Ölpreisen nichts ändern.

Die Pandemie löste auch eine Panik-Reaktion der amerikanischen Schieferölindustrie aus, die ihre Ölproduktion für die kommenden beiden Jahre bereits zu 20 bis 30 US-Dollar tieferen Preisen komplett im Voraus verkauft hat. Hier sind keine massiven neuen Investitionen zu erwarten, zumal auch die Biden-Regierung mit Blick auf den Umweltschutz das regulatorische Risiko für die Fracking-Industrie erhöht hat. Der hohe Ölpreis ist damit zu einem Großteil ein Symptom mangelnder Investitionen in fossile Energieträger.

Mit weiter hohen Energiepreisen ist auch keine Entspannung an der Inflationsfront in Sicht. Auch deshalb mehren sich die Stimmen, die Geldpolitik müsse früher etwas gegen die steigenden Preise unternehmen als bislang vom Markt erwartet. Die Zinssorgen sind am Aktienmarkt zurück und belasten vor allem die Technologiewerte, während der Gesamtmarkt unter dem weiter dynamischen Infektionsgeschehen in der Pandemie leidet. Die Vorzeichen für eine Jahresendrally waren in den vergangenen Wochen schon einmal besser.

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Stabilisierung des Deutschen Aktienindex durchaus als Erfolg zu werten. Der Index wird auch durch einen schwachen Euro gestützt, da sich damit die Aussichten für die Exportindustrie positiver darstellen. Ob nun aber vor Thanksgiving in den USA noch eine Stabilisierung gelingt, könnte auch von den heutigen Wirtschaftsdaten abhängen. Mit dem Ifo-Index hier in Deutschland, dem Bruttoinlandsprodukt, den Zahlen zu den langlebigen Wirtschaftsgütern und den Arbeitsmarktdaten aus den USA wird heute ein Füllhorn an Daten über der Börse ausgekippt.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.