Die US-Börsen sind am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Unser User Extremrelaxer erwartet deshalb schon am Mittwoch eine große Nachfrage nach Biontech-Aktien.

Da morgen, am 25.11. in den USA handelsfrier Feiertag ist werden die Amis sicher heute schon zukaufen, um dann am Freitag nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden und an der Party morgen mit teilhaben zu können. Entsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass wir heute bereits die 320 USD-Marke erneut testen werden und morgen versuchen werden, diese zu überwinden.