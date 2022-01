Dividendenkönig BASF hat am Dienstag ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Bis Ende 2023 sollen eigene Anteile im Wert von drei Milliarden Euro zurückgekauft werden. Anleger freute es: Die Aktie kletterte um fast fünf Prozent. Nach einem für BASF enttäuschenden Börsenjahr 2021 glauben Analysten nun wieder an bessere Gewinnaussichten. Bei den Smartbroker-Kunden landeten die Ludwigshafener unter den Most Actives der vergangenen Woche.

Börsenliebling Tesla dominierte rund um den Jahreswechsel die Schlagzeilen. Zunächst verunsicherte das Unternehmen mit einem Rückruf von hunderttausenden Fahrzeugen. Kurz darauf meldeten die Kalifornier einen neuen Auslieferungsrekord. Seit Weihnachten liegt die Aktie rund sieben Prozent im Plus. Unter den Most Actives der Woche landete Tesla auf Rang drei.