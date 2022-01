Der grundsätzliche Aufwärtstrend ist ungebrochen

Daneben bleiben die Spekulationen über die weitere Geldpolitik ein wichtiger Einflussfaktor. In diesem Zusammenhang dürften die Marktteilnehmer genau auf die anstehenden Inflationszahlen aus den USA blicken. Sollten diese aus Sicht der Märkte den Handlungsdruck auf die US-Notenbank erhöhen, könnte das die Stimmung an den Börsen in Mitleidenschaft ziehen. Davon abgesehen stehen von Seiten der Konjunkturdaten nur wenige potenziell marktbewegende Veröffentlichungen an, die wichtigste dürften die Einzelhandelsumsätze in den USA sein.

Dagegen dürften Unternehmensnachrichten wieder für Impulse sorgen. In den USA veröffentlichen zu Ende der Woche die Großbanken Citigroup, JPMorgan Chase und Wells Fargo ihre Geschäftszahlen und läuten damit die Berichtssaison ein. Hierzulande stehen aus der ersten Börsenreihe offiziell noch keine Veröffentlichungen an, allerdings spekulieren einige Beobachter, dass SAP in Kürze schon erste Eckdaten zu seiner Geschäftstätigkeit vorlegen könnte. Angekündigt ist das vorläufige Ergebnis des Softwarekonzerns für den 27. Januar.