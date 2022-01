Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | In den USA verdichten sich die Anzeichen, dass die Fed bereits schon im März den Leitzins anheben könnte. So sprachen sich mehre Fed-Mitglieder am Donnerstag für einer zeitnahen Zinserhöhung aus. Inzwischen geht der Markt von vier Zinsschritten im laufenden Jahr aus. Diese Perspektive belastet gestern auch die Technologietitel und beendet die Kurserholung an der Nasdaq. Die US-Konjunkturdaten zeigten dagegen ein uneinheitliches Bild: So lag der Anstieg der Erzeugerpreise im Dezember unter den Erwartungen der Ökonomen, während die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entgegen den Prognosen anstieg. Der Nasdaq 100 gab um 2,57 % auf Prozent auf 15.495 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 1,42 % auf 4.659 Punkte. Der Dow Jones konnte sich dem Abwärtsdruck etwas entziehen und schloss mit einem Minus von 0,49 % bei 36.113,62 Punkten. Heute eröffnen die Großbanken Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo und der Vermögensverwalter Blackrock mit der Vorlage ihre Bilanzen die US-Berichtssaison. In Deutschland legt heute (10 Uhr) das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im abgelaufenen Jahr vor. Nach Einschätzungen von Ökonomen dürfte die deutsche Wirtschaft 2021 um 2,5 % gewachsen sein. Der Dax konnte sich heute Morgen zur Eröffnung (-0,63 % auf 15.929,37 Punkte) nicht gegen die negativen Vorgaben aus den USA stemmen und rutschte wieder unter die Marke von 16.000 Punkten. Gestern Abend präsentierte SAP seine vorläufigen Jahreszahlen.