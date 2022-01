Bei Barrick Gold (WKN 870450), dem zweitgrößten Goldproduzenten weltweit, ist man zuversichtlich, dass der Preis des Edelmetalls sich dieses Jahr stabil halten oder sogar steigen kann. Als Grund führte CEO Mark Bristow kürzlich an, dass Anleger eher das gelbe Metall als Kryptowährungen zur Absicherung gegen die Inflation nutzen würden und dass die Schmucknachfrage anziehe.

In einem Interview in Riad erklärte Bristow, dass eine positive Überraschung im Goldpreis wahrscheinlicher sei. Nach unten sehe er kein großes Risiko, so der Barrick-CEO weiter. Seiner Ansicht nach sei es am wahrscheinlichsten, dass Gold dieses Jahr zwischen 1.750 und etwas über 1.800 USD pro Unze handeln werde.