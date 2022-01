Northern Trust Q4 Net Income Beats Consensus Expectations (PLX AI) – Northern Trust Q4 net income USD 406.4 million vs. estimate USD 378 million.Q4 EPS USD 1.91Northern Trust’s performance in the fourth quarter of 2021 generated a 9% increase in revenue versus last year and a return on average common … (PLX AI) – Northern Trust Q4 net income USD 406.4 million vs. estimate USD 378 million.

Q4 EPS USD 1.91

Northern Trust’s performance in the fourth quarter of 2021 generated a 9% increase in revenue versus last year and a return on average common equity of 14.5%

Q4 revenue USD 1,677 million Wertpapier

