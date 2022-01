Knickt die Fed angesichts der heftigen Volatilität der Aktienmärkte ein und wird heute in der Kommunikation dovisher? Vor der heutigen Fed-Entscheidung und der anschließenden Pressekonferenz von Jerome Powell steigen die Indizes an, ermutigt durch die Anhebung der Prognose von Microsoft und Aufrufen zahlreicher Banken, den Dip zu kaufen. Was spricht dafür, dass die US-Notenbank den Fuß vom rhetorischen Gaspedal nimmt - und was dagegen? Für beide Einschätzungen gibt es gute Argumente. Trotz der heutigen Gegen-Rally sind die Indizes nach wie vor überkauft, Sentiment-Indikatoren sehr pessimistisch. Aber immer mehr Stimmen rechnen mit dovisheren Kommentaren und einer Rally..

Hinweise aus Video: