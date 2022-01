Fast die Hälfte der Aktien im Nasdaq haben mindestens 50% von ihrem 52-Wochenhoch verloren - das ist mehr als während des Corona-Crashs Februar/März 2020! Die Stimmung vor allem der Privat-Investoren ist daher im Keller. Haben also diese Privat-Investoren kapituliert und alles verkauft? Das Gegenteil ist der Fall: an bisher jedem Handels-Tag des Jahres haben diese Privat-Investoren mehr Aktien gekauft als verkauft! Das gilt auch für Großinvestoren, die an 16 von 18 Handelstagen Geld in den Markt gepumpt haben (nur an zwei Tagen dagegen Gelder abgezogen). Das bedeutet: trotz des Crashs vieler Aktien im Nasdaq und trotz mieser Stimmung ist keine Spur von Kapitulation erkennbar! Und das bedeutet, dass der Borden wohl noch nicht gefunden ist..

