„So wie es derzeit aussieht, werden wir alles erreichen, was wir uns 2021 vorgenommen hatten“, sagt uns der bestens gelaunte Firmenchef. Bei EBITDA und Free Cashflow bedeutet dies, dass wohl jeweils das oberste Ende der erhöhten Prognose erreicht wird. 445 Mio. Euro EBITDA bei einer Spanne von 430 bis 445 Mio. Euro sollten es damit werden. Beim Free Cashflow gehen wir von einer Punktlandung auf etwa 230 Mio. Euro aus. 215 bis 230 Mio. Euro waren das Ziel. Besonders erfreut zeigte sich Vilanek darüber, dass durchweg alle Bereiche positiv zur Zielerreichung beitragen. Wir vermuten daher sogar ein leichtes Übertreffen der Prognose auf EBITDA-Basis. Bisher gebildete Rückstellungen im Bereich Mobilfunk dürften für „schlechtere Zeiten“ daher nicht aufgelöst werden. Ausdrücklich zufrieden zeigt sich Vilanek mit dem Verlauf des Q4. Die gesamten Corona-Regeln hatten im Dezember keinen Einfluss auf das Geschäft. „Überraschend begann das Weihnachtsgeschäft 2021 schon Mitte November, also zwei Wochen früher als üblich.“ Eigentlich war der CEO von einem eher zurückhaltenden Konsumverhalten zum Jahresende ausgegangen. Das Gegenteil war der Fall. Dafür zeigt sich der Jahresstart 2022 bisher etwas zäh. Allerdings nicht besorgniserregend: „Derzeit gibt es keinen Grund zu glauben, dass sich dies so fortsetzen wird. Unsere Indikatoren zeigen etwas anderes. Das wird sich auflösen.“ Zäher Jahresbeginn – bei waipu.tv ist das gar kein Thema“. Noch im vergangenen Jahr wurde an der Angebotslogik gearbeitet. Das Resultat: Mehr Nutzer, die bei waipu.tv an Bord bleiben. Diese Dynamik setze sich bisher auch in 2022 fort. Zudem wird waipu.tv per Ende 2021 auf über 700 000 Nutzer kommen. Damit wurde das Ziel gut erreicht. Wir vermuten eher einen Wert in Richtung 720 000 Abonnenten. Nebenbei wurde die Beteiligung an der Exaring AG, zu der das waipu-Geschäft zählt, auf ca. 72 % in 2021 ausgebaut. Zu einem guten Preis. Wir vermuten, dass Vilanek die 11 % unter Buchwert ergattert hat. Wie üblich gibt’s bei Freenet eine starke Dividende. Bereinigt um den Sunrise-Sondereffekt von 0.15 Euro in 2020 lag die Dividende 2021 bei 1.50 Euro. Wir schätzen, dass Vilanek eine kleine Schippe drauflegt und pro Aktie eine Dividende von 1.55 Euro zahlen wird. Damit läge die Dividendenrendite bei einem Kursniveau von 23.70 Euro immer noch bei über 6 %.

