Disco ery Q4 Revenue Tops Estimates; to Give Outlook in Call

(PLX AI) – Discovery Q4 revenue USD 3,187 million vs. estimate USD 3,121 million.Q4 net income USD 38 millionQ4 adjusted OIBDA USD 1,137 millionSays grew our global DTC paying subscribers to 22 million, a tailwind for our strong distribution revenue …

Discovery Q4 Revenue Tops Estimates; to Give Outlook in Call

