Marvel Discovery Corp. (TSX.V: MARV; WKN: A2QP5J)

Das mit nur $11 Mio. CAD bewertete Unternehmen, dessen Aktie sich seit Anfang des Jahres in einem Aufwärtstrend befindet, veröffentlichte heute eine für Aktionäre sehr erfreuliche Pressemitteilung:

Marvel Discovery Corp. gründet 2 neue Unternehmen :

New Marvel Energy Corp. und New Marvel Gold Corp.

In diese neuen Unternehmen werden einige (aber nicht alle) Projekte von Marvel Discovery Corp. mit einem sog. "Spin-Off" (auch als "Spin-Out" bekannt) abgespalten, um anschließend die jeweiligen Börsengänge einzuleiten. Dies hat den Vorteil für Marvel Discovery, selbst keine verwässernden Kapitalerhöhungen durchführen zu müssen, um die vielen Explorationsprojekte zu finanzieren. Dies kommt unweigerlich den Aktionären von Marvel Discovery zugute, da eine starke Verwässerung vermieden werden kann. Gleichzeitig besitzt Marvel Discovery eine Aktienbeteiligung an den neuen Unternehmen, die eigenständig die jeweiligen Projekte voranbringen.

Vor kurzem war Marvel Discovery bereits mit einem solchen Spin-Off erfolgreich, als das neue Unternehmen Power One Resources Corp. abgespalten wurde. Álle Aktionäre von Marvel Discovery werden mit einer Aktien-"Dividenden"zahlung belohnt, sobald das neue Unternehmen an der Börse gelistet ist. Eine solche "Divicende" an alle Aktionäre in Form von "Gratis-"Aktien wird es bei den anderen beiden Unternehmen ggf. auch geben. Als Halter von nur einer Aktie (Marvel Discovery) kann man also 3 weitere Aktien von eigenständigen Unternehmen erhalten.

So könnte das Projektportfolio in Kürze verteilt sein :

Power One Resources Corp.: Nickel (in Ontario und Quebec) und Seltene Erden (in British Columbia, direkt neben Defense Metals Corp.)

New Marvel Energy Corp.: Uran (im Athabasca Basin, direkt neben Cameco Corp.)

New Marvel Gold Corp.: Gold (in Neufundland)

Fazit : In Kombination mit dem Explorationsstart auf mehreren Grundstücken in Kürze deutet sich ein starker Newsflow während den kommenden Wochen und Monaten an. Der in Nordamerika angesehene Rohstoffexperte Peter Epstein interviewte vor kurzem den CEO von Marvel Discovery: Siehe deutsche Übersetzung des Artikels im Anschluss an die heutige Pressemitteilung (ebenfalls frei aus dem Englischen übersetzt) :

Marvel gründet Tochtergesellschaften und ergänzt Marvel Group of Companies um Marvel Gold Corp. und Marvel Energy Corp.

Vancouver (British Columbia), 23. März 2022. Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV, Frankfurt: O4T1, OTCQB: MARVF) (das „Unternehmen“) freut sich, die Aufnahme von zwei neuen 100-%-Tochtergesellschaften, New Marvel Gold Corp. und New Marvel Energy Corp., in die Marvel Group of Companies bekannt zu geben. Das Projektportfolio von Marvel ist vielfältig und umfasst Gold, Seltenerdmetalle, Batteriemetalle, Nickel und Platingruppenelemente, wobei der Schwerpunkt auf kanadischen Projekten liegt. Das Unternehmen hat kürzlich seine erste Ausgliederung – Power One Resources Corp. mit Schwerpunktlegung auf hochgradiges Nickel und Seltenerdmetalle – abgeschlossen und finalisiert zurzeit seinen Antrag auf eine Börsennotierung. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die beiden neuen Tochtergesellschaften für die Interessensvertreter von großem Vorteil sind, da dies weitere Investitionen anziehen wird – sei es durch Joint-Venture-, Buy-out- oder Spin-out-Möglichkeiten, die unser Aktionärsnetzwerk nutzen.

Das Unternehmen war überaus aktiv bei der Akquisition einer Reihe von strategischen Projekten in Schlüsselgebieten des Central Newfoundland Gold Belt, die sich innerhalb umfassender Struktursysteme befinden, die neue Lagerstätten und neue Entdeckungen beherbergen. Marvel ist stolz darauf, über den Tellerrand hinauszuschauen, eine andere Art der geologischen Modellierung zu haben und sich durch den Einsatz der eigenen KI-Technologie (künstliche Intelligenz) von seinen Mitbewerbern abzuheben. Marvel ist eines der wenigen Unternehmen, die nicht nur zu den besten Landbesitzern in Neufundland zählen, sondern auch zu den wenigen börsennotierten Junior-Unternehmen, die zu 100% Konzessionsgebiete besitzen und für die meisten ihrer Projekte keine NSR-Lizenzgebührenabkommen unterzeichnen. Dies stellt eine solide Grundlage dar – wir haben dies durch die Untersuchung der Abschnittsstrukturen erreicht, um beträchtliche Landpakete zu erwerben, die zuvor von den größeren Betreibern übersehen wurden.

Unsere jüngsten Modellierungen, geophysikalischen Interpretationen und magnetischen Flugvermessungen zeigen, dass wir solide Ergebnisse verzeichnen. Unsere Beteiligungen stehen mit fast jeder größeren Entdeckung auf der Insel in Zusammenhang. Wir erhalten vielversprechende Daten von einer Reihe von Projekten und kürzlich haben wir hochauflösende magnetische Untersuchungen bei unserem Gander East Projekt abgeschlossen, das direkt mit dem Queensway Projekt von New Found Gold (NFG) verbunden ist. Das Queensway Projektgebiet befindet sich entlang des äußerst vielversprechenden, in Richtung Nordosten verlaufenden Verwerfungssystems Dog Bay-Appleton-Grub Line, wo die kontinuierlichen Bohrungen von NFG weiterhin außergewöhnlich hohe Goldgehalte liefern. In der jüngsten Pressemitteilung von NFG vom 24. Februar 2022 wurden 62,3 g/t Gold über 2 m Länge gemeldet, wodurch die Keats Zone um 845 m in der Tiefe erweitert wurde.

Das Verwerfungssystem Dog Bay-Appleton-Grub Line ist eine Verwerfungszone auf Krustenebene im Zentrum von Neufundland. Diese strukturellen Korridore stehen in engem Zusammenhang mit jüngsten hochgradigen Goldentdeckungen sowie mit bestehenden Lagerstätten wie dem Valentine Goldprojekt von Marathon Gold, das 4,78 Millionen Unzen Gold beherbergt. (https://marathon-gold.com/valentine-gold-project/).

Marvel besitzt auch beträchtliche Beteiligungen im Seltenerdmetallgürtel der Rocky Mountains: Das Wicheeda North Projekt, das 85 km von Prince George (BC) entfernt ist und direkt mit Power One Resources, einem Marvel-Portfoliounternehmen, und der Lagerstätte von Defense Metals verbunden ist. Die Wicheeda Carbonatit-Lagerstätte, die sich im Besitz von Defense Metals befindet, ist mit Reserven von 4,89 Millionen Tonnen mit 3,02% Seltenerdleichtmetalloxid und einer vermuteten Ressource von 12,1 Millionen Tonnen mit 2,90% Seltenerdleichtmetalloxid eines der größten Seltenerdmetallprojekte in den USA, wobei ein Cutoff-Gehalt von 1,5% angewendet wird (siehe „Technical Report on the Wicheeda Property, British Columbia, Canada“ mit Wirksamkeitsdatum 27. Juni 2020).

Marvel erweitert zurzeit intensiv seine Beteiligungen an mehreren Rohstoffen und als Vorbereitung auf dieses Wachstum müssen wir intelligent planen, um potenzielle Buy-out-, Joint-Venture- und Spin-out-Transaktionen zu maximieren, bei denen wir im besten Interesse der Interessensvertreter handeln können und gleichzeitig auf eine Verwässerung achten müssen. Marvel ist bereits als ein Unternehmen bekannt, das alles andere als gewöhnlich für ein börsennotiertes Junior-Unternehmen dieser Größe ist. Unser Ansatz stellt sicher, dass unsere Projekte jene Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.

Das Unternehmen bewertet zurzeit mehrere Szenarien, die für die Interessensvertreter hinsichtlich der Gründung von New Marvel Gold und New Marvel Energy von Vorteil sein werden. Ein mögliches Szenario wäre, dass die Projekte in Neufundland an die Tochtergesellschaft New Marvel Gold übertragen werden, während New Marvel Energy sein Hauptaugenmerk auf die Bereiche Energie und Technologie richtet, wie etwa unser Einstieg in das Key Lake Camp im Athabasca-Becken.

„Wir bewegen uns rasch und taktvoll. Marvel bereitet sich auf ein äußerst arbeitsreiches Jahr 2022 vor. Als Vorbereitung auf dieses Wachstum legen wir eine Strategie fest, um unser Portfolio mit minimaler Verwässerung zu finanzieren und gleichzeitig den Aktionärswert zu maximieren. Die Möglichkeit bei Key Lake weist beträchtliches Potenzial auf und Marvel hatte das Glück, sie ergreifen zu können. In dieser Phase des Uranzyklus ist es nahezu unmöglich, ein Projekt wie dieses zu finden. Das Projekt wurde vor über drei Jahren aufgegeben, als niemand mehr nach Uran suchte. Der Korridor entlang der Scherzone Key Lake stellt eine unglaubliche Möglichkeit dar, den Erfolg von im Grundgebirge enthaltenen Uranlagerstätten zu imitieren, die auf der Westseite des Athabasca-Beckens vorgefunden wurden, wie etwa die Arrow Lagerstätte von NexGen Energy. Marvel stellt für die Aktionäre eine bedeutsame Möglichkeit dar, nicht nur im Bereich Gold, sondern nun auch im Bereich Energie – die Vorzüge von Uran als saubere Energie, während wir unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, sind erst der Anfang. Das Timing von Marvel könnte nicht besser sein, zumal wir am gemeinsamen Ziel einer erstklassigen Entdeckung arbeiten – nicht nur im Bereich Gold, sondern nun auch im Bereich Energie“, kommentiert Präsident und CEO Karim Rayani.

Athabasca-Becken

Energie – Key Lake Camp, Highway North Uranprojekt

Marvel hat die endgültige Genehmigung der TSX Venture für den Erwerb der Option auf das Highway North Grundstück im Athabasca-Becken von District 1 erhalten. Dieses äußerst vielversprechende Projekt liegt 70 km südwestlich der ehemaligen Key Lake Uranmine und trägt seinen Namen aufgrund seines Standorts entlang des Highway 914. Das Grundstück befindet sich innerhalb der Wollaston-Mediatic Zone im östlichen Athabasca Basin. Diese Zone beherbergt die hochgradigsten Uranminen der Welt.

• Cigar Lake1, das sich zu 50% im Besitz von Cameco befindet und 152 Mio. Pfund Triuranoctoxid mit 15,4% Triuranoctoxid beherbergt

• McArthur River2, das sich zu 70% im Besitz von Cameco befindet und 392 Mio. Pfund Triuranoctoxid mit 6,58% Triuranoctoxid beherbergt

• Projekt Wheeler3, das sich zu 90% im Besitz von Denison Mines befindet und 109 Mio. Pfund Triuranoctoxid in 2 Lagerstätten mit durchschnittlich 11,23% Triuranoctoxid beherbergt

Die Key Lake Lagerstätte, die nordöstlich des Grundstücks liegt, bestand aus 2 mineralisierten Zonen, die früher insgesamt 4,2 Mio. Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 2,1% Triuranoctoxid produzierten (Harvey, 1999). Beim Highway Projekt wurden zwischen 1980 und 2008 nur 21 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.527 m gebohrt. Oberflächenexplorationen und Bohrungen haben das Vorkommen von Uranmineralisation entlang der Highway Zone bestätigt – mit Gehalten von bis zu 2,31% Triuranoctoxid über 0,29 m in Bohrloch KLR15-086.

Der Uranpreis steigt weiter und traditionelle Methoden der Energiegewinnung werden die langfristigen Auswirkungen der fossilen Brennstoffe nicht lösen. Der Zeitpunkt für den Einstieg von Marvel in den Uransektor könnte sich als günstig erweisen, zumal das Unternehmen weiterhin nach zusätzlichen Projekten sucht und gleichzeitig mögliche Reserven nachweist.

Der Schwerpunkt von New Marvel Energy wird in Zusammenhang mit dieser Strategie auf der Technologie liegen. Das Unternehmen ist im Begriff, eine Planungsstudie für standardisierten Kernbrennstoff für kleine modulare Kernreaktoren (SMR) für den Einsatz in der Land- und Energiewirtschaft, einschließlich der Langstrecken-Raumfahrt, abzuschließen. Wir bewerten zurzeit Tristructural-Isotropic- (TRISO)-Pellets als standardisierten Brennstoff für den (SMR)-Markt. Das hochgradig geprüfte, niedrig angereicherte Uran ist aufgrund der damit verbundenen Kosteneinsparungen und Zugangsvorteile ein bevorzugtes Pellet.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person, „QP“) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Die QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über die Konzessionsgebiete zu verifizieren, insbesondere hinsichtlich der historischen Exploration, der benachbarten Unternehmen und der geologischen Arbeiten der Regierung. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Quellenangaben

Harvey, S.E. (1999): Strukturelle Geologie des Erzkörpers Deilmann, Key Lake, Saskatchewan; in Summary of Investigations 1999, Volume 2, Saskatchewan Geological Survey, Sask. Energy Mines, Misc. Rep. 99-4.2.

Jefferson, C.W., Thomas, D.J., Gandhi, S.S., Ramaekers, P., Delaney, G., Brisbin, D., Cutts, C., Portella, P., und Olson, R.A. 2007. Diskordanz-assoziierte Uranlagerstätten im Athabasca-Becken, Saskatchewan und Alberta. In EXTECH IV: Geology and Uranium Exploration Technology of the Proterozoic Athabasca Basin. Herausgegeben von C.W. Jefferson und G. Delaney. Geological Survey of Canada, Bulletin 588, S. 23-68.

Cigar Lake1 https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations/canada/cigar-lake

McArthur River2 https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations/canada/mcarthur-r ...

Projekt Wheeler3 https://denisonmines.com/projects/core-projects/wheeler-river-project

Lagerstätte Arrow1 https://www.nexgenenergy.ca/rook-1-project/default.aspx#feasibility-st ...

Über Marvel Discovery Corp.

Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:

• Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook – Goldprospektionsgebiete)

• Atikokan, Ontario (BlackFly – Goldprospektionsgebiet)

• Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)

• Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)

• Prince George, British Columbia (Wicheeda North – Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden)

Webseite des Unternehmens: https://marveldiscovery.ca/

Quelle: www.accesswire.com

Exklusives CEO-Interview Karim Rayani, Marvel Discovery Corp.

Von Peter Epstein am 17. März 2022 auf www.epsteinresearch.com

Anfang dieses Monats erreichten Kupfer und Nickel Allzeithochs, und Gold kam bis auf 1% an sein Allzeithoch heran. Goldman Sachs erhöhte seine 3- und 6-Monatsziele für Gold auf $2.350 und $2.500 USD/Unze.

Dennoch liegen viele Junior-Rohstoffaktien weit unter ihren 52-Wochen-Höchstständen. Das kann sich jederzeit ändern. In Bullenmärkten bei Rohstoffen können sich Anleger gegen die Inflation schützen und die wichtigsten Aktienindizes übertreffen, indem sie ein zusätzliches Risiko eingehen.

Zu Beginn eines Bullenmarktes glänzen die größten Unternehmen. Wir sehen das bereits bei den Aktien von Unternehmen wie Barrick, Newmont und Gold Fields, die im Durchschnitt um +60% gegenüber ihren jeweiligen Tiefstständen angestiegen sind.

Natürlich gibt es im Rohstoffsektor weitaus mehr als nur Edelmetalle. Ein Unternehmen, das in einem stabilen Land wie Kanada in mehreren Rohstoffen engagiert ist, wäre ideal.

Marvel Discovery Corp. [TSX-V: MARV] / [OTCQB: MARVF] ist wohl das am schnellsten wachsende Goldunternehmen in Neufundland. Das Unternehmen hat ein Portfolio von Grundstücken mit einer Gesamtfläche von >120.000 Hektar angehäuft (einschließlich seines Anteils an einem Joint Venture mit dem Schwesterunternehmen Falcon Gold). Allein für sein Neufundland-Portfolio sollte Marvel mit $15 bis $20 Mio. bewertet werden, aber das Unternehmen verfügt über weit mehr als nur Neufundland.

CEO Karim Rayani brachte vor kurzem ein neues Uranprojekt südlich des weltberühmten Athabasca-Beckens ins Unternehmen ein. Dieses Projekt weist historische Bohrungen auf, die auf eine hochgradige Mineralisation hinweisen. Rayani weist darauf hin, dass die Option auf das Highway North Projekt vor 3 Jahren akquiriert wurde, als Uran gerade nicht in Mode war.

Aus der nachstehenden Grafik geht hervor, dass die Marktbewertung [$37 pro Hektar] des auf Neufundland beschränkten Goldportfolios von Marvel die niedrigste von allen Unternehmen auf der Insel ist. Bitte beachten Sie, dass diese Bewertungen nur für die Liegenschaften der einzelnen Unternehmen in Neufundland gelten. Ich schreibe NF 50% des Unternehmenswertes von Marvel zu.



Vollbild

Marvel verfügt über eine Reihe von Gold-Grundstücken in Neufundland und Ontario, die für das Unternehmen interessant sein könnten. Das Unternehmen hat Investitionen in REEs, Kupfer, Nickel und Platingruppenmetallen.

Anfang dieser Woche hatte ich die Gelegenheit, mit CEO Karim Rayani über die Zukunft von Marvel Discovery Corp. zu sprechen. Er hatte wichtige Dinge über das Unternehmen und die Aussichten für Rohstoffe zu sagen. Bitte lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Inklusive dem 50%/50%-Joint-Venture mit dem Schwesterunternehmen Falcon Gold besitzt oder kontrolliert Marvel Discovery – zu sehr geringen Kosten und zu nicht unvorteilhaften Bedingungen – ca. 120.800 Hektar Gold-Claims in Neufundland. Damit ist es (glaube ich) der sechstgrößte Gold-Claims-Inhaber auf der Insel. Was sind Ihre Pläne für all diese Grundstücke?

"Ja, gute Frage. Einige der bekannteren Unternehmen in Neufundland haben großes Interesse an unserem Projektportfolio bekundet, da unsere Grundstücke an mehrere Hauptstrukturen gebunden sind. Da um uns herum so viele Bohrungen durchgeführt werden (mehrere 100.000 m pro Jahr), profitieren wir von den Erfolgen unserer Nachbarn.

Wir zögern jedoch, Grundstücke zu verkaufen oder per JV zu veräußern, solange wir nicht mehr Daten zur Verfügung haben. Wir haben eine Menge Arbeit geleistet und die Dinge systematisch organisiert, aber wir haben es nicht eilig. Wir besitzen oder kontrollieren (meistens) 100% unserer Grundstücke ohne NSRs und ohne lästige Arbeitsverpflichtungen.

Wir werden oft gefragt, warum wir noch nicht mit den Bohrungen begonnen haben... Um unsere Erfolgschancen zu maximieren, müssen wir die Geologie und Struktur unserer Projekte besser verstehen. Umfassende luftgestützte Vermessungen haben gute Ergebnisse geliefert. Geophysikalische Berichte, die wir erstellt haben, bestätigen weitgehend unsere geologische Modellierung.



Vollbild

Wir wollen so schnell wie möglich mobilisieren, wahrscheinlich zuerst bei unserem Hope Brook JV-Projekt."

Trotz der Größe des Goldportfolios von Marvel in Neufundland scheint es so, als ob der Markt das Potential der "Blue-Sky"-Funde ignoriert. Woran mag das liegen? Was ist nötig, um die Aufmerksamkeit des Marktes zu erregen?

"Um ehrlich zu sein, haben sich die meisten Goldjuniors in diesem Jahr nicht viel bewegt – aber genau darin liegt die Chance – wir glauben, dass Juniors wie Marvel Discovery noch Luft nach oben haben. Die Majors (Seniors) erleben immer den ersten Anstieg und dann geht es von ihnen zu allen anderen Wir erwarten eine Welle von Fusionen und Übernahmen, die die Börsenbewertungen auf breiter Front erhöhen werden.

Das letzte Mal, als Gold-Juniors eine große Bewegung erlebten, waren auf Neufundland fokussierte Namen wie New Found Gold, Sokoman Minerals und Labrador Gold unter den Spitzenreitern. In Anbetracht unseres Landpakets sollten wir das nächste Mal, wenn sich diese Unternehmen erholen, ebenfalls zugreifen."

Können Sie den Lesern ein Update zu Black Fly geben, einem Goldprojekt in Ontario, das an ein 5-Millionen-Unzen-Projekt von Agnico Eagle angrenzt? Das letzte, was ich gehört habe, war, dass in Phase 1 der Bohrungen ein Halbmeter mit einem Gehalt von 50,6 g/t Gold gemeldet wurde.



Vollbild

"Ja, wir sind auf einige sehr gute Mineralisationen mit sichtbarem Gold gestoßen und haben hochgradige Ziele für unsere zweite Bohrrunde identifiziert. Und die Leser sollten wissen, dass der bahnbrechende halbe Meter mit 50,6 g/t Gold in nur 39,5 m Tiefe gefunden wurde.

Wir werden uns mit der nächsten Phase befassen, sobald wir dazu in der Lage sind. Unser derzeitiger Schwerpunkt liegt auf Neufundland, da wir dort hochgradiges Goldpotential sehen, sowie mit unserer neuesten Uran-Akquisition."

Wie wichtig ist Marvels neu erworbenes Uranprojekt Highway North südlich des weltberühmten Athabasca-Beckens?

"Sehr wichtig. Highway North hat das Zeug zu einer erstklassigen Entdeckung, die das Unternehmen zum Erfolg führen könnte. Es verfügt über Strom-, Wasser- und Straßenzugang. Das 2.573 Hektar große Grundstück liegt 70 km südwestlich der ehemals produzierenden Key Lake Mine, die einen Durchschnittsgehalt von 2,1% U3O8 aufwies.

Zwischen 1980 und 2008 wurden 21 Löcher mit insgesamt 3.527 m Länge gebohrt. Oberflächenexploration und Bohrungen bestätigten das Vorhandensein einer Mineralisation von bis zu 2,31% U3O8 über 0,29 m.

Wir glauben, dass dieses Grundstück einer der letzten großen zusammenhängenden Blöcke ist, die in diesem Gebiet verfügbar sind. Die Option zum Erwerb von Highway North wurde vor 3 Jahren ausgehandelt, als das Interesse an Uran sehr gering war. Wir stießen bei oberflächennahen Bohrungen auf 2,31% Uran, das noch nie in der Tiefe angebohrt wurde.



Vollbild

Wir sind gerade dabei, die Bohrgenehmigungen zu erhalten."

Bewegen Sie sich in Richtung eines "Prospect-Generator"- oder "Incubator"-Modells? Schätzt der Markt dieses Geschäftsmodell?

Längerfristig könnte so etwas passieren, wir wachsen sehr schnell. Um die Verwässerung so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig unsere Projekte auf Erfolg auszurichten, müssen wir über den Tellerrand hinausschauen.

Ich würde sagen, dass wir nicht so sehr ein Projektgenerator sind, sondern eher ein Inkubator, in dem wir den Aktionären Anteilsdividenden anbieten können. Mit Power One Resources, unserer ersten Aktiendividendenausschüttung, können wir hier bereits erste Erfolge verzeichnen.

Karim, ich danke Ihnen wie immer für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Einblicke. Angesichts der Tatsache, dass Rohstoffe die Investitionsstory Nr. 1 im Jahr 2022 sein werden, könnte Marvel Discovery Corp. ein gutes Jahr haben.

Quelle: http://epsteinresearch.com/2022/03/17/exclusive-ceo-interview-karim-ra ...

