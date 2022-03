Die Gemengelage zwang den Nasdaq 100 zu Monatsbeginn in die Knie und zurück auf den markanten Unterstützungsbereich von 13.000 Punkten.

Letztendlich läuteten die Kursturbulenzen von Anfang März nur ein weiteres, womöglich auch letztes Kapitel der seit Jahresbeginn dominierenden Korrektur ein, denn bereits in den ersten Wochen des Jahres 2022 litt der Nasdaq 100 unter Gewinnmitnahmen und befand sich auf dem Rückzug.

Die geopolitische Lage erwies sich als Katalysator für die Korrektur und führte mit dem mehrmaligen Anlaufen der 13.000er Marke zunächst zu einer Art Marktbereinigung und schließlich zum Ausbau eines tragfähigen Bodens. Zumindest „reichte“ es für den Nasdaq 100 bereits für eine Erholung bis in den Bereich von 15.000+ Punkten. Doch es könnte noch ein gutes Stück weitergehen, sollte es dem Nasdaq 100 gelingen, die 15.000 Punkte signifikant hinter sich zu lassen.

Zur charttechnischen Lage im Nasdaq 100: Der angesprochene Kursbereich um 13.000 Punkte als Mehrfachboden fungiert(e) als starke Basis. Der Nasdaq 100 lancierte ausgehend von diesem zuletzt einen vielversprechenden Vorstoß auf der Oberseite.

Der bis dato dominierende Abwärtstrend wurde durchbrochen. Der Nasdaq 100 setzte damit ein erstes Achtungszeichen. Mit großer Vehemenz überwand der Index daraufhin den Widerstandsbereich um 14.450 Punkte. Damit wurde wiederum ein weiteres wichtiges Kaufsignal ausgelöst. Dieses und der Bruch des Abwärtstrends würden sich nun idealerweise bestätigen, sollte es dem Nasdaq 100 gelingen, den Widerstandsbereich um 15.000 Punkte nachhaltig zu überwinden.

Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahm der Index bereits am gestrigen Dienstag (29.03.) mit einem Tagesschluss im Bereich von 15.200+ Punkte. Damit könnte nun auch die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt werden. Gleichzeitig steht für den Index nun die Tür in Richtung 15.700 Punkten und 16.000 Punkten offen.

Kurzum. Der Nasdaq 100 befindet sich in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Das Chartbild hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. Trotz der starken Vorstellung muss es dem Index nun allerdings gelingen, den Druck auf der Oberseite weiter aufrechtzuerhalten. Die Etablierung oberhalb der 15.000er Marke wäre ein vor diesem Hintergrund weiterer wichtiger Meilenstein. Der Blick auf die Unterseite sollte nach wie vor nicht vernachlässigt werden. Bereits ein signifikantes Unterschreiten der 14.450 Punkte wäre als ein erstes Warnsignal zu bewerten.