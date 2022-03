(PLX AI) – Eckert & Ziegler FY revenue EUR 180.4 million vs. estimate EUR 179 million.FY net income EUR 34.5 million vs. estimate EUR 31 millionOutlook FY net income EUR 38 million vs. consensus EUR 34 millionOutlook FY revenue EUR 200 million vs. …

Eckert & Ziegler Earnings Top Estimates; Guidance for 2022 Profit Also Better Than Consensus

