Der Index hat seine exzellente charttechnische Ausgangsposition, die er sich vor allem am Dienstag (29.03.) mit dem furiosen Ausbruch über die Widerstandszone um 14.500 Punkte zunächst eindrucksvoll erarbeiten konnte, zuletzt wieder aufgeben müssen. Das frische Kaufsignal hat sich – wenn man so will – wieder neutralisiert, nachdem der Dax erneut unter die 14.500 Punkte abtauchen musste.

Wie nicht anders zu erwarten war, stand auch die aktuelle Handelswoche bislang vornehmlich unter dem Einfluss der Geschehnisse in Russland und der Ukraine. Positive Signale wurden mit Kaufinteresse und demzufolge Kursanstiegen honoriert, negative Signale mit Verkäufen und Kursrückgängen. Im Ergebnis notiert der Dax aktuell zwischen den beiden wichtigen Zonen 14.500 Punkte und 14.000 Punkte.

Für den Dax wird es nun wichtig, die Handelswoche positiv zu beenden. Ein starker Wochenschluss – aus bullischer Sicht gern deutlich oberhalb von 14.500 Punkten – könnte mit Blick auf die nächste Handelswoche eine gute Basis bilden. Der jüngste Ausbruch über die 14.500er Marke hat schon einmal bewiesen, wohin die Reise gehen könnte; sollte ein Vorstoß gelingen.

Vor dem Hintergrund der aktuell sehr fragilen Gemengelage gilt es aber natürlich unverändert die Unterseite im Auge zu behalten. Eine weitere Ausdehnung der Gewinnmitnahmen und damit einhergehend eine Ausdehnung der Konsolidierung könnten den Dax auf der Unterseite zunehmend in Bedrängnis bringen; insbesondere dann, wenn es noch einmal unter die 14.000 Punkte gehen sollte.

Der heutige Freitag bringt es zudem mit sich, dass eine Reihe wichtiger Konjunktur- und Preisdaten zur Veröffentlichung anstehen. Wichtige Impulse (für jedwede Richtung) sind daher zu erwarten.