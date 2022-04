Ein E-Commerce-Enabler mit deutschem Gründer hat sich auf dem südostasiatischen Markt einen Namen gemacht.



Südostasien: 630 Millionen potenzielle Kunden für den Online-Handel

Gerade in den asiatischen Ländern sind die Menschen überaus Smartphone-affin und ein Großteil der Einkäufe wird dort bereits online erledigt. Fragt man orts- und marktkundige Fachleute, so lautet eine Prognose, dass der südostasiatische Bereich E-Commerce bis zum Jahr 2025 mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 175 Milliarden US-Dollar rechnen kann.



Auch das war vermutlich ein Grund dafür, dass Alexander Friedhoff sich dazu entschlossen hat, sein Unternehmen Etaily auf den Philippinen zu gründen. Dem jungen CEO ist es gelungen, sein Start-up in nur etwa eineinhalb Jahren zu einem wichtigen Player in Südostasien zu machen.



Was Etaily leistet, ist relativ einfach beschrieben. Auch in Asien gibt es viele kreative Menschen, die von der Idee geleitet sind, eine neue Marken oder ein neues Produkt zu entwickeln. Das ist der Moment, in dem Etaily das Spielfeld betritt. Co-Gründer und CEO Alexander Friedhoff erläutert das Konzept hinter seinem Unternehmen folgendermaßen: „Um die über 200 Millionen Online-Käufer in der Region zu erreichen und anzusprechen, investieren Marken und Einzelhändler zunehmend in E-Commerce-Anbieter, insbesondere in solche, die sich auf Marktplätze und D2C-Entwicklungen (Direct-to-Consumer) konzentrieren.“



Das rasante Wachstum des E-Commerce in Südostasien sorgt allerdings dafür, dass es nicht allen Anbietern gelingt, sich zeitnah an die neuen Bedingungen anzupassen. Das fängt damit an, dass sie nicht in der Lage sind, ausreichende Warenmengen zu besorgen oder zu wenig Lagermöglichkeiten für gelieferte Rohstoffe, Vorprodukte oder fertige Produkte besitzen. Neue Anforderungen brauchen neue Lösungen und Unternehmen wie Etaily sind darauf spezialisiert, solche zu bieten.



Effiziente Lösungen für einen wachsenden Markt

Was tut man, wenn man selbst nicht die Ressourcen hat, um eine Aufgabe zu erledigen? Richtig, man lagert diese aus und gibt sie in kompetente Hände: Stichwort Outsourcing! Eine One-Stop-Solution hilft Marken dabei, sämtliche Herausforderungen des immer schnelllebigeren und komplexeren E-Commerce-Marktes zu bewältigen.



Dabei stehen vor allem bereits vorhandene und wenn möglich führende Marken im Fokus, die das Unternehmen dabei unterstützt, sich weiter zu entwickeln. Das betrifft hauptsächlich die Verwaltung und Skalierung der Marke. Dazu dient eine eigens entwickelte End-to-End-Technologie. Etaily stellt seinen Kunden darüber hinaus wichtige Analysedaten zur Verfügung, anhand derer es die eigene Entwicklung verfolgen kann.



Zum Dienstleistungsspektrum gehört darüber hinaus, dass dem Kunden auf dessen Wunsch hin alle Arbeitsschritte abgenommen werden. Das bedeutet in der Konsequenz, dass sich Etaily von der Entwicklung der eigentlichen Idee bis zum fertig produzierten, auf den Markt gebrachten, beworbenen und skalierten Produkt für sämtliche Vorgänge verantwortlich zeigt. Das dafür eingesetzte End-to-End-Management umfasst neben dem Warehousing und Fulfillment auch das sogenannte Channel-Management und verschiedenste Marketing-Services.



Hier hat sich Etaily ein echtes Alleinstellungsmerkmal erarbeitet, das die gesamte Customer Journey umfasst. Mit diesem Angebot ist vor allem denjenigen gedient, die zwar eine Idee im Kopf haben, aber nicht über die entsprechende Zeit oder das notwendige Know-how verfügen, um die Idee auch wirklich umzusetzen. Zwar gibt es Mitbewerber, die ähnlich agieren, aber eine in diesem Umfang vertikal integrierte Betriebsplattform findet sich für den lokalen und regionalen Online-Handel nur bei Etaily.



Das Unternehmen beschreibt sich als Haus digitaler Marken. Daher entwickelt es natürlich auch eigene Marken, legt seinen Schwerpunkt aber darauf Marken für Kunden zu entwickeln und auszubauen. Als Plattformen für die Wachstumsbeschleunigung werden hauptsächlich die wichtigsten und größten E-Commerce-Marktplätze in Südostasien genutzt. Das sind neben Shopee auch Zaloram und Lazada.



Zukunftsweisend - Internationalisierung & Kombination aus Online- und stationärem Handel

Wer als Unternehmen und als Marke mit einem Produkt nachhaltig erfolgreich sein möchte, dem bleibt der Weg auf die internationalen Märkte nicht erspart. In Europa existiert bereits ein EU-Binnenmarkt für E-Commerce, der ohne große Hindernisse grenzübergreifend funktioniert. Eine solche Entwicklung ist auch für den südostasiatischen Raum zu erwarten, denn dem Potenzial der zu erwartenden Milliardenumsätze werden sich die Staaten nicht in den Weg stellen. Mit einem Kooperationspartner ist es auch für deutsche Marken möglich, im südostasiatischen Raum Produktideen umzusetzen, Kunden zu gewinnen und erfolgreich für eigene Produkte zu werben.



Eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Chance bietet sich, indem man den Online-Handel mit dem stationären Handel verknüpft. Gerade der stationäre Handel erkennt immer mehr, wie wichtig es ist, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen und von ihnen zu profitieren.