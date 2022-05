Campari Q1 Sales Rise 34.4% to EUR 535 Million

(PLX AI) – Campari Q1 revenue EUR 534.8 million, up 34.4%.Q1 adjusted EBIT EUR 114.3 millionOrganic growth of 58.5% vs. the first quarter 2021 ( 62.1% vs. the first quarter 2019 or 3-year organic CAGR of 17.5%), 390 basis points margin accretion

