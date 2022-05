Das Unternehmen aus Hessen projektiert und errichtet weltweit in 16 Ländern und auf vier Kontinenten Wind- und Solarparks sowie Wasserstoffprojekte. Darüber hinaus ist ABO Wind auch im Bereich von Energiespeichern und Batterieprojekten tätig.

Und wie bewerten Analysten die ABO Wind-Aktie? "ABO Wind hat einen ausgezeichneten Track Record bezüglich Wachstum und Profitabilität" stellt Karsten von Blumenthal, Analyst bei First Berlin Equity Research, fest.

Und weiter: "Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen sein profitables Wachstum in den nächsten Jahren aufgrund besserer Rahmenbedingungen noch beschleunigen kann. Dabei ist ABO Wind im Vergleich zu Wettbewerbern noch relativ günstig bewertet", so der Analyst im Gespräch mit wallstreet:online.



First Berlin Equity Research hat für die ABO Wind-Aktie eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Das Kursziel liegt bei 95 Euro.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler. Im März bestätigte er seine Kaufempfehlung für die ABO Wind-Aktie. Das Kursziel wurde von 80 auf 95 Euro angehoben.

2021 hatte ABO Wind mit einem Gewinn von 13,8 Millionen Euro das Vorjahresergebnis um rund fünf Prozent übertroffen. Für das laufende Jahr wird mit einem ähnlich hohen Gewinn gerechnet.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion.