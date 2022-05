Erst hat die Fed versucht, die Inflation anzuheizen und die Wirtschaft aus der Rezession zu bringen - nun versucht sie, die Inflation in den Griff zu kriegen und wird dabei die Wirtschaft in die Rezession bringen! Das ist kurz formuliert eine Zusammenfassung der letzten zwei Jahre Geldpolitik der Fed in all ihrer Absurdität! Die hohe Inflation wiederum wirkt dämpfend auf die Nachfrage - nichts hilft mehr gegen hohe Preise als hohe Preise! Wenn die Wirtschaft aufgrund stark sinkender Nachfrage in der Rezession ist, wird die Inflation daher zurück gehen - was wiederum dann bedeutet, dass die Fed die Zinsen weniger stark anhebt als derzeit von den Märkten erwartet (die Fed Fund Futures preisen zehn Zinsanhebungen in 2022 ein!)..

