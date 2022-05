Am Mittwoch erweiterte die SEC die potenzielle Delisting-Liste, die darauf abzielt, Unternehmen mit ausländischer Rechtsprechung von den US-Börsen auszuschließen, wenn sie drei Jahre in Folge die amerikanischen Prüfungsstandards nicht einhalten.

Der chinesische Internetgigant JD.com ist eines der Unternehmen und sagte am Donnerstag, man sei sich bewusst, von der SEC im Rahmen des Gesetzes identifiziert worden zu sein und dass aktiv nach möglichen Lösungen gesucht werde.

"Das Unternehmen wird sich weiterhin an die geltenden Gesetze und Vorschriften sowohl in China als auch in den Vereinigten Staaten halten und sich bemühen, seine Börsennotierung sowohl an der Nasdaq als auch an der Hongkonger Börse aufrechtzuerhalten", zitiert Reuters JD.com.

Andere große chinesische Player, die in die Liste der SEC aufgenommen wurden, sind unter anderem Nio, JinkoSolar, China Petroleum & Chemical, Bilibili, NetEase und Pinduoduo.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion